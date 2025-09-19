Dégustation rillettes-pâtés-pickles Boutique Bric à Vrac Lapalisse

Dégustation rillettes-pâtés-pickles Boutique Bric à Vrac Lapalisse vendredi 19 septembre 2025.

Dégustation rillettes-pâtés-pickles

Boutique Bric à Vrac 1 place Charles Bécaud Lapalisse Allier

Début : 2025-09-19 18:00:00

fin : 2025-09-19 20:00:00

2025-09-19

Pâtés et rillettes de bœuf bio de la ferme Fayard (Saint-Rémy-en-Rollat) et pickles des Arômes du Bois Blanc (Ygrande). Venez vous régaler le temps d’un sage apéro…. Ou d’un apéritif dinatoire plus conséquent.

Boutique Bric à Vrac 1 place Charles Bécaud Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 16 29 03 bricavrac@protonmail.com

English : Tasting of rillettes, pâtés and pickles

Organic beef pâtés and rillettes from the Fayard farm (Saint-Rémy-en-Rollat) and pickles from Arômes du Bois Blanc (Ygrande). Come and enjoy a delicious aperitif… Or a more substantial cocktail dinner.

German :

Pasteten und Rillettes aus Bio-B?uf vom Bauernhof Fayard (Saint-Rémy-en-Rollat) und Gewürzgurken von Arômes du Bois Blanc (Ygrande). Lassen Sie sich bei einem weisen Aperitif verwöhnen….. Oder eines umfangreicheren Aperitif-Dinners.

Italiano :

Paté e rillettes di manzo biologico della Ferme Fayard (Saint-Rémy-en-Rollat) e sottaceti di Arômes du Bois Blanc (Ygrande). Venite a gustare un delizioso aperitivo…. O un aperitivo più sostanzioso.

Espanol :

Patés y rillettes de ternera ecológica de Ferme Fayard (Saint-Rémy-en-Rollat) y encurtidos de Arômes du Bois Blanc (Ygrande). Venga a disfrutar de un delicioso aperitivo…. O un aperitivo más sustancioso.

L’événement Dégustation rillettes-pâtés-pickles Lapalisse a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse