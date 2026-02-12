DÉGUSTATION SAINT VALENTIN VINS ET CHOCOLAT Montpellier
DÉGUSTATION SAINT VALENTIN VINS ET CHOCOLAT
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault
Début : 2026-02-14
Venez déguster Vins et chocolat* à l’accueil de l’Office de Tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole !
Nos adhérents Le chocolatier Yves Thuriès et le Château de Fourques viendront présenter leurs produits gourmands pour une Saint-Valentin réussie !
De 11h à 13h
Gratuit
*Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération .
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr
English :
Come and taste wine and chocolate at the Montpellier Méditerranée Métropole Tourist Office!
Our members Chocolatier Yves Thuriès and Château de Fourques will be presenting their gourmet products for a successful Valentine’s Day!
