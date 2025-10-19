Dégustation sensorielle au Domaine de Suriane SCEA DU DOMAINE DE SURIANE Saint-Chamas

Dimanche 19 octobre 2025 de 15h à 18h. SCEA DU DOMAINE DE SURIANE 5600 CD 10 Saint-Chamas Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-19 15:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

Dégustation sensorielle autour du vin au Domaine de Suriane

Venez jouer avec les sens et déguster à l’aveugle différentes cuvées de vins pour un moment insolite. Testez vos sens sur les arômes du vin avec « le nez du vin » et amusez-vous ! .

SCEA DU DOMAINE DE SURIANE 5600 CD 10 Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 38 62 16 marie-laure.merlin@domainedesuriane.fr

English :

Sensory wine tasting at Domaine de Suriane

German :

Sensorische Weinprobe auf der Domaine de Suriane

Italiano :

Degustazione sensoriale di vini al Domaine de Suriane

Espanol :

Cata sensorial de vinos en el Domaine de Suriane

