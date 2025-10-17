Dégustation Signature…à l’aveugle! Sainte Roseline Les Arcs
Dégustation Signature…à l’aveugle!
Sainte Roseline 1854 Route de Sainte-Roseline Les Arcs Var
Tarif : 69 – 69 – 69 EUR
Début : 2025-10-17 18:30:00
fin : 2025-10-17 20:30:00
2025-10-17
Dans le cadre de Vignoble en scène (du label Vignobles et Découvertes) venez vivre une expérience sensorielle inédite au Château Sainte Roseline, où les sens deviennent vos seuls guides.
Sainte Roseline 1854 Route de Sainte-Roseline Les Arcs 83460 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 99 50 30
English :
As part of Vignoble en scène (part of the Vignobles et Découvertes label), come and enjoy a unique sensory experience at Château Sainte Roseline, where your senses become your only guides.
German :
Im Rahmen von Vignoble en scène (des Labels Vignobles et Découvertes) erleben Sie auf Château Sainte Roseline eine völlig neue sensorische Erfahrung, bei der die Sinne Ihre einzigen Führer werden.
Italiano :
Nell’ambito di Vignobles en scène (parte del marchio Vignobles et Découvertes), venite a vivere un’esperienza sensoriale unica a Château Sainte Roseline, dove i vostri sensi diventano le vostre uniche guide.
Espanol :
En el marco de Vignobles en scène (parte de la etiqueta Vignobles et Découvertes), venga a disfrutar de una experiencia sensorial única en el Château Sainte Roseline, donde sus sentidos se convierten en sus únicos guías.
