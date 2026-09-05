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Dégustation : Soirée Beaujolais Nouveau – Planches, terrines & vinyles Marennes Marennes-Hiers-Brouage

jeudi 19 novembre 2026 · Marennes · Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Marennes
Adresse
13 rue des Entrepreneurs
Ville
17320 Marennes-Hiers-Brouage
Département
Charente-Maritime
Tarif

Marennes-Hiers-Brouage

Dégustation : Soirée Beaujolais Nouveau – Planches, terrines & vinyles

Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 18:00:00
fin : 2026-11-19 22:00:00

Date(s) :
2026-11-19

Le club débouche le Beaujolais nouveau : dégustation au verre, planches apéro, terrines à partager et sélection vinyles au comptoir, pour un jeudi qui ne ressemble pas aux autres.
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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27  contact@shapersclub.com

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English : Tasting: Beaujolais Nouveau Evening – Platters, Terrines & Vinyl Records

The club showcases Beaujolais Nouveau: wine by the glass, appetizer platters, terrines to share, and a selection of vinyl records at the bar—for a Thursday unlike any other.

L’événement Dégustation : Soirée Beaujolais Nouveau – Planches, terrines & vinyles Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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