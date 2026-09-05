Dégustation : Soirée Beaujolais Nouveau – Planches, terrines & vinyles Marennes Marennes-Hiers-Brouage
jeudi 19 novembre 2026 · Marennes · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
Dégustation : Soirée Beaujolais Nouveau – Planches, terrines & vinyles
Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 18:00:00
fin : 2026-11-19 22:00:00
Date(s) :
2026-11-19
Le club débouche le Beaujolais nouveau : dégustation au verre, planches apéro, terrines à partager et sélection vinyles au comptoir, pour un jeudi qui ne ressemble pas aux autres.
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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27 contact@shapersclub.com
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English : Tasting: Beaujolais Nouveau Evening – Platters, Terrines & Vinyl Records
The club showcases Beaujolais Nouveau: wine by the glass, appetizer platters, terrines to share, and a selection of vinyl records at the bar—for a Thursday unlike any other.
L’événement Dégustation : Soirée Beaujolais Nouveau – Planches, terrines & vinyles Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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