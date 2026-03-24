Dégustation sous hypnose x Château Rol Valentin Château Rol Valentin Saint-Étienne-de-Lisse

Dégustation sous hypnose x Château Rol Valentin

Château Rol Valentin 2 lieu dit Bel Air Saint-Étienne-de-Lisse Gironde

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Et si vous découvriez le vin autrement… en laissant parler vos sens ?

Le Château Rol Valentin vous propose une expérience sensorielle inédite, mêlant dégustation de vins et hypnose, au cœur du vignoble de Saint-Émilion.

Guidés par Nathalie Perot, hypnothérapeute spécialisée dans l’exploration sensorielle du vin.

Vous vivrez un moment hors du temps où l’hypnose douce permet d’amplifier les perceptions, les émotions et les sensations liées à la dégustation.

Au programme

Accueil au château ; Séance d’hypnose guidée adaptée à la dégustation ; Dégustation de 2 vins, dont un vin du Château Rol Valentin ; Échanges et partages d’impressions en fin d’expérience

Pour qui ? Cette expérience est accessible à tous, sans aucun prérequis en hypnose ou en dégustation.

Possible de faire la dégustation sous hypnose suivie du brunch, on vous a fait un prix doux pour le combo 69€ .

Château Rol Valentin 2 lieu dit Bel Air Saint-Étienne-de-Lisse 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 40 13 76 visites@vignoblesrobin.com

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English : Dégustation sous hypnose x Château Rol Valentin

L’événement Dégustation sous hypnose x Château Rol Valentin Saint-Étienne-de-Lisse a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Saint-Emilion