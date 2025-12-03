Dégustation spéciale Fêtes de fin d’année Le Cellier Armand Heitz Pommard

Dégustation spéciale Fêtes de fin d’année

Le Cellier Armand Heitz 21 Place de l’Église Pommard Côte-d’Or

Début : 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-31 18:00:00

2025-12-03

Tout au long du mois de décembre, nous vous invitons à découvrir notre sélection spéciale Fêtes de fin d’année. Notre équipe met en avant ses coups de cœur pour passer de très bons moments en famille ou entres amis. Cette dégustation d’environ 1 heure est composée de 6 vins d’appellation village et premier cru. Des vins rouges et blancs que nous avons choisis pour sublimer vos repas de fête comme notre Pommard 1er Cru Arvelets 2017 ou encore notre Saint-Aubin 1er Cru Murgers des dents de chien 2021 blanc.

Notre équipe sera bien sûre heureuse de vous conseiller tant dans la sélection que pour les accords mets et vins.

Que vous soyez en manque d’inspiration ou à la recherche de nouveauté, nous vous donnons rendez-vous à Pommard pour ce moment privilégié. .

Le Cellier Armand Heitz 21 Place de l’Église Pommard 21630 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 48 62 93 cellier-pommard@armandheitz.com

