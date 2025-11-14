Dégustation spéciale vente des vins « 100 ans de grands vins de Bourgogne » Millésimes à la Carte Millésimes à la Carte Beaune

Dégustation spéciale vente des vins « 100 ans de grands vins de Bourgogne » Millésimes à la Carte

Millésimes à la Carte 1 rue du Moulin Noize Beaune Côte-d’Or

Début : 2025-11-14 14:30:00

fin : 2025-11-16 19:00:00

2025-11-14

À l’occasion de la semaine la plus emblématique du vignoble bourguignon, Millésimes à la Carte vous invite à vivre une expérience rare un voyage à travers un siècle de grands vins de Bourgogne.

Au sein de notre espace dégustation à Beaune, découvrez une sélection de 7 flacons d’exception, servis en petits groupes pour une expérience privilégiée

Vins rouges

• Beaune 1923 F. Moreau & Fils Plus d’un siècle d’histoire dans votre verre, un témoin vivant du patrimoine bourguignon.

• Volnay 1955 J. Roussel L’élégance intemporelle d’un grand Volnay.

• Pommard Cuvée Dames de la Charité 1975 Hospices de Beaune Une cuvée emblématique issue de la plus célèbre vente aux enchères caritative du monde.

• Corton Bressandes Grand Cru 1985 Domaine Dubreuil-Fontaine L’équilibre parfait d’un grand millésime, élégant et raffiné.

• Volnay 1er Cru Cuvée Gauvain 2023 Hospices de Beaune La jeunesse et la promesse des millésimes à venir.

Vins blancs

• Chablis Blanchots Grand Cru 2015 J. Moreau & Fils (servi en Magnum) La fraîcheur et l’énergie d’un grand cru de Chablis.

• Corton Charlemagne Grand Cru 1994 Olivier Leflaive Un grand blanc de garde, complexe et noble à maturité.

Un moment hors du temps. Pendant près de 2 heures, laissez-vous guider par notre passion et nos connaissances du vignoble bourguignon, de ses climats et de son histoire. Vous explorerez les arômes, les textures et l’émotion unique que procurent ces vieux millésimes, véritables témoins du savoir-faire des vignerons de Bourgogne à travers les âges.

Une invitation au voyage et au partage. Cette dégustation prestigieuse est aussi l’occasion de découvrir notre cave à vins, spécialisée dans les vieux millésimes et les vins de Bourgogne. Passionnés par l’art de la garde et de la transmission, nous vous proposons également une sélection rare de vins à l’achat pour prolonger l’expérience chez vous.

Informations pratiques

• Lieu Millésimes à la Carte, caveau de dégustation à Beaune

• Dégustation assise et commentée par petits groupes de 10 personnes maximum

• Durée environ 2 heures

• Tarif 109 € par personne

TARIF BON PLAN JUSQU’AU 20 octobre 2025 99 euros par personne

(à compter du 21 octobre, prix de dégustation 109 euros) .

Millésimes à la Carte 1 rue du Moulin Noize Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 68 68 contact@millesimesalacarte.com

