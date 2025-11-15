Dégustation spéciale Vente des Vins 2025 Caveau Délicave Délicave Beaune

Dégustation spéciale Vente des Vins 2025 Caveau Délicave

Venez découvrir les grands vins de Bourgogne lors de notre dégustation spéciale Vente des vins 2025 .

Nous vous proposons une dégustation dans nos caves du XVIIème siècle une sélection unique de grands vins de domaines renommés de la Côte de Beaune et Côte de Nuits

Forfait à 32€ 6 Grands vins (3 blancs et 3 rouges)

Forfait à 50€ 8 Grands Vins (4 blancs et 4 rouges dont des Grands Crus)

La liste des vins vous sera dévoilée très prochainement.

Pour corroborer la vision caritative des Hospices de Beaune lors de ce week-end, nous avons décidé d’organiser cette journée dégustation en collaboration avec La Confrérie de Saint Sébastien de la vallée de l’Ouche, une association Loi 1901. Cette association vient en aides aux jeunes et familles en difficulté et cela nous tient à cœur de les aider. C’est pourquoi nous nous engageons à reverser 2€ par entrée à l’association. .

Délicave 24 B Rue des Tonneliers Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 22 45 10 info@conseillerie-tonneliers.com

