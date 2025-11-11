Dégustation spéciale vente des vins « Le paradis des grands vins de Bourgogne » Millésimes à la Carte Millésimes à la Carte Le paradis des grands vins de Bourgogne Beaune
Millésimes à la Carte Le paradis des grands vins de Bourgogne 1 Rue du Moulin Noizé Beaune Côte-d’Or
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Début : 2025-11-11 14:30:00
fin : 2025-11-17 19:00:00
2025-11-11
Dégustation assise de 7 grands vins de Bourgogne, servis en petits groupes de 10 personnes maximum pour apprécier la quintessence des Premiers et Grands Crus, véritables figures de proue du vignoble bourguignon en blanc et en rouge.
Vins Blancs
MONTAGNY Premier Cru Les Coères Domaine de Montorge 2023
CHASSAGNE-MONTRACHET Premier Cru Morgeot 2023 Domaine Belland
CORTON-CHARLEMAGNE Grand Cru 2017 Domaine Jacob
Vins Rouges
GIVRY Premier Cru En Choué 2022 Domaine Chofflet
POMMARD Premier Cru Cuvée Dames de la Charité 2022 Domaine des Hospices de Beaune
CHARMES-CHAMBERTIN Grand Cru 2019 Domaine Philippe Chéron
CORTON Grand Cru Cuvée Charlotte Dumay 1995 Domaine des Hospices de Beaune
Fiche de dégustation détaillée et didactique offerte. Accompagnement et commentaires de nos conseillers en vins tout au long de votre dégustation.
Vins et millésimes sont sujets aux quantités disponibles. Tout vin épuisé sera remplacé par une appellation ou un millésime équivalent.
Le nombre de places est limité à 10 personnes francophones pour chacun des départs suivants
Mardi 11, Mercredi 12 et Jeudi 13 novembre 2025 à 10h00, 14h00 et 17h00
Vendredi 14 novembre 2025 à 10h00 et 14h00
Samedi 15 novembre 2025 à 14h00
Dimanche 16 novembre 2025 à 14h00 et 17h00
Lundi 17 novembre 2025 à 10h00, 14h00 et 17h00
et 10 personnes anglophones pour chacun des départs suivants
Mardi 11, Mercredi 12 et Jeudi 13 novembre 2025 à 10h30, 14h30 et 16h30
Vendredi 14 novembre 2025 à 10h30 et 14h30
Samedi 15 novembre 2025 à 14h30
Dimanche 16 novembre 2025 à 14h30 et 16h30
Lundi 17 novembre 2025 à 10h30, 14h30 et 16h30
Remarque La dégustation commençant à heure fixe, merci de vous présenter sur place 10 minutes à l’avance
Merci de réserver votre créneau horaire sur www.beaune-tourisme.fr
Millésimes à la Carte Le paradis des grands vins de Bourgogne 1 Rue du Moulin Noizé Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 68 68 contact@millesimesalacarte.com
