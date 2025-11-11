Dégustation spéciale vente des vins « Le paradis des grands vins de Bourgogne » Millésimes à la Carte Millésimes à la Carte Le paradis des grands vins de Bourgogne Beaune

Millésimes à la Carte Le paradis des grands vins de Bourgogne 1 Rue du Moulin Noizé Beaune Côte-d’Or

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Début : 2025-11-11 14:30:00

fin : 2025-11-17 19:00:00

2025-11-11

Dégustation assise de 7 grands vins de Bourgogne, servis en petits groupes de 10 personnes maximum pour apprécier la quintessence des Premiers et Grands Crus, véritables figures de proue du vignoble bourguignon en blanc et en rouge.

Vins Blancs

MONTAGNY Premier Cru Les Coères Domaine de Montorge 2023

CHASSAGNE-MONTRACHET Premier Cru Morgeot 2023 Domaine Belland

CORTON-CHARLEMAGNE Grand Cru 2017 Domaine Jacob

Vins Rouges

GIVRY Premier Cru En Choué 2022 Domaine Chofflet

POMMARD Premier Cru Cuvée Dames de la Charité 2022 Domaine des Hospices de Beaune

CHARMES-CHAMBERTIN Grand Cru 2019 Domaine Philippe Chéron

CORTON Grand Cru Cuvée Charlotte Dumay 1995 Domaine des Hospices de Beaune

Fiche de dégustation détaillée et didactique offerte. Accompagnement et commentaires de nos conseillers en vins tout au long de votre dégustation.

Vins et millésimes sont sujets aux quantités disponibles. Tout vin épuisé sera remplacé par une appellation ou un millésime équivalent.

Le nombre de places est limité à 10 personnes francophones pour chacun des départs suivants

Mardi 11, Mercredi 12 et Jeudi 13 novembre 2025 à 10h00, 14h00 et 17h00

Vendredi 14 novembre 2025 à 10h00 et 14h00

Samedi 15 novembre 2025 à 14h00

Dimanche 16 novembre 2025 à 14h00 et 17h00

Lundi 17 novembre 2025 à 10h00, 14h00 et 17h00

et 10 personnes anglophones pour chacun des départs suivants

Mardi 11, Mercredi 12 et Jeudi 13 novembre 2025 à 10h30, 14h30 et 16h30

Vendredi 14 novembre 2025 à 10h30 et 14h30

Samedi 15 novembre 2025 à 14h30

Dimanche 16 novembre 2025 à 14h30 et 16h30

Lundi 17 novembre 2025 à 10h30, 14h30 et 16h30

Remarque La dégustation commençant à heure fixe, merci de vous présenter sur place 10 minutes à l’avance

Merci de réserver votre créneau horaire sur www.beaune-tourisme.fr

Millésimes à la Carte Le paradis des grands vins de Bourgogne 1 Rue du Moulin Noizé Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 68 68 contact@millesimesalacarte.com

