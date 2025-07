Dégustation théâtrale Château de Perron Madiran

Dégustation théâtrale Château de Perron Madiran samedi 9 août 2025.

Dégustation théâtrale

Château de Perron 10 Route de Perron Madiran Hautes-Pyrénées

Cet été, vivez une soirée pleine de saveurs et d’émotions au cœur du vignoble de Madiran ! Le Château de Perron vous ouvre ses portes pour une expérience originale une dégustation théâtrale mêlant art de la scène et plaisirs du vin.

Installez-vous confortablement pour découvrir Portrait de famille, une comédie aussi drôle que piquante, où les non-dits éclatent autour d’un anniversaire mouvementé. Entre rires, règlements de compte et souvenirs de famille, les personnages prennent vie dans une ambiance intime et festive.

La soirée se poursuit avec une dégustation conviviale des vins du territoire Madiran et Pacherenc-du-Vic-Bilh. Une belle occasion de savourer les arômes du Sud-Ouest tout en prolongeant les discussions autour du spectacle.

Château de Perron 10 Route de Perron Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 86 52 27 06 reservation@chateaudeperron.fr

English :

This summer, experience an evening full of flavors and emotions in the heart of the Madiran vineyards! Château de Perron opens its doors to you for an original experience: a theatrical tasting combining the art of the stage and the pleasures of wine.

Make yourself comfortable for Portrait de famille, a comedy as funny as it is piquant, in which the unspoken erupts around an eventful anniversary. Between laughter, settling of scores and family memories, the characters come to life in an intimate, festive atmosphere.

The evening continues with a convivial tasting of local wines: Madiran and Pacherenc-du-Vic-Bilh. A great opportunity to savour the aromas of the South-West while continuing the discussions around the show.

German :

Erleben Sie diesen Sommer einen Abend voller Geschmack und Emotionen im Herzen des Weinbaugebiets Madiran! Das Château de Perron öffnet seine Türen für ein originelles Erlebnis: eine theatralische Weinprobe, die Bühnenkunst und Weingenuss miteinander verbindet.

Machen Sie es sich bequem, um Portrait de famille zu sehen, eine ebenso witzige wie pikante Komödie, in der anlässlich eines turbulenten Geburtstags alle Unausgesprochenheiten ans Licht kommen. Zwischen Lachen, Abrechnung und Familienerinnerungen erwachen die Charaktere in einer intimen und festlichen Atmosphäre zum Leben.

Der Abend wird mit einer geselligen Verkostung der Weine der Region fortgesetzt: Madiran und Pacherenc-du-Vic-Bilh. Eine schöne Gelegenheit, die Aromen des Südwestens zu genießen und gleichzeitig die Gespräche über die Aufführung zu verlängern.

Italiano :

Quest’estate, godetevi una serata ricca di sapori ed emozioni nel cuore dei vigneti di Madiran! Lo Château de Perron vi apre le porte per un’esperienza originale: una degustazione teatrale che unisce l’arte del palcoscenico ai piaceri del vino.

Mettetevi comodi per Portrait de famille, una commedia tanto divertente quanto piccante, in cui le questioni non dette vengono a galla intorno a un compleanno movimentato. Tra risate, regolamenti di conti e ricordi di famiglia, i personaggi prendono vita in un’atmosfera intima e festosa.

La serata prosegue con una degustazione conviviale di vini locali: Madiran e Pacherenc-du-Vic-Bilh. È un’ottima occasione per assaporare gli aromi del Sud-Ovest continuando a discutere dello spettacolo.

Espanol :

Este verano, disfrute de una velada llena de sabor y emoción en el corazón de los viñedos de Madiran El Château de Perron le abre sus puertas para vivir una experiencia original: una degustación teatral que combina el arte de la escena y los placeres del vino.

Póngase cómodo para asistir a Portrait de famille, una comedia tan divertida como picante, en la que las cuestiones no dichas llegan a su punto álgido en torno a un cumpleaños lleno de acontecimientos. Entre risas, ajustes de cuentas y recuerdos familiares, los personajes cobran vida en un ambiente íntimo y festivo.

La velada continúa con una agradable degustación de vinos locales: Madiran y Pacherenc-du-Vic-Bilh. Es una gran oportunidad para saborear los aromas del Suroeste mientras se continúa con los debates en torno al espectáculo.

