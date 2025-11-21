Dégustation thématique La température, une importance capitale. Laly Autun

Dégustation thématique La température, une importance capitale.

Laly 14 Rue de la Grange Vertu Autun Saône-et-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:15:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Du cep à la dégustation, la température dicte le destin du vin. Trop chaud, trop froid, ou juste à point explorez comment elle influence la vigne, la conservation et vos sensations. Une expérience inédite qui vous fera changer certaines habitudes. La température a une importance capitale sur la perception. Il n’y a pas une température parfaite, mais des règles à connaître selon l’objectif recherché.

Nombre de vins 10

Conditions L’inscription est obligatoire pour participer à une dégustation. Celle-ci n’est validée qu’après le règlement complet de la prestation. Le nombre de places est limité.

L’inscription peut être annulée à tout moment à la demande du client. Cependant, elle ne sera remboursée que si elle intervient sept jours avant la date de la dégustation.

Dans le cas où le nombre de participants est insuffisant, nous nous réservons le droit d’annuler la prestation.

Chaque prestation débute par une présentation pédagogique (liée à la thématique). Chaque produit est commenté au moment de son service.

S’agissant de dégustation, il est servi environ 4 cl par vin. .

Laly 14 Rue de la Grange Vertu Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 24 83 contact@vins-laly.com

English :

German : Dégustation thématique La température, une importance capitale.

Italiano :

Espanol :

L’événement Dégustation thématique La température, une importance capitale. Autun a été mis à jour le 2025-11-21 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)