Dégustation thématique Salon Spiritueux Cave Laly Autun
Cave Laly 14 Rue de la Grange-Vertu Autun Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-03-13 17:00:00
fin : 2026-03-13 22:00:00
2026-03-13
Explorez, goûtez, vibrez ! Whiskies, rhums et autres liqueurs, ce sera l’occasion d’éveiller vos sens et voyager à travers les saveurs du monde, entre artisans passionnés et maisons emblématiques. Un salon pour les curieux, les passionnés et les amateurs de découvertes. .
Cave Laly 14 Rue de la Grange-Vertu Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 24 83 contact@vins-laly.com
