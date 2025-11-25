Dégustation thématique Salon Spiritueux Cave Laly Autun

Dégustation thématique Salon Spiritueux Cave Laly Autun vendredi 13 mars 2026.

Dégustation thématique Salon Spiritueux

Cave Laly 14 Rue de la Grange-Vertu Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 17:00:00
fin : 2026-03-13 22:00:00

Date(s) :
2026-03-13

Explorez, goûtez, vibrez ! Whiskies, rhums et autres liqueurs, ce sera l’occasion d’éveiller vos sens et voyager à travers les saveurs du monde, entre artisans passionnés et maisons emblématiques. Un salon pour les curieux, les passionnés et les amateurs de découvertes.   .

Cave Laly 14 Rue de la Grange-Vertu Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 24 83  contact@vins-laly.com

English : Dégustation thématique Salon Spiritueux

L’événement Dégustation thématique Salon Spiritueux Autun a été mis à jour le 2025-11-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)