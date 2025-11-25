Dégustation thématique Salon Spiritueux Cave Laly Autun

Dégustation thématique Salon Spiritueux

Cave Laly 14 Rue de la Grange-Vertu Autun Saône-et-Loire

Début : 2026-03-13 17:00:00

fin : 2026-03-13 22:00:00

2026-03-13

Explorez, goûtez, vibrez ! Whiskies, rhums et autres liqueurs, ce sera l’occasion d’éveiller vos sens et voyager à travers les saveurs du monde, entre artisans passionnés et maisons emblématiques. Un salon pour les curieux, les passionnés et les amateurs de découvertes. .

+33 3 85 52 24 83 contact@vins-laly.com

