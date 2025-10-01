Dégustation végétarienne Restaurant universitaire Manufacture des Tabacs Lyon

Dégustation végétarienne Mercredi 1 octobre, 12h00 Restaurant universitaire Manufacture des Tabacs Métropole de Lyon

Public étudiant

Dans le but de faire découvrir les alternatives végétariennes et de lever les freins de l’inconnu pour certain.e.s étudiant.e.s, nous organisons des dégustations gratuites dans les files d’attente.

Restaurant universitaire Manufacture des Tabacs Lyon Lyon Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dégustation gratuite dans les files d’attente