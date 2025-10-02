Dégustation végétarienne Restaurant universitaire Puvis Lyon

Dégustation végétarienne Jeudi 2 octobre, 12h00 Restaurant universitaire Puvis Métropole de Lyon

Public étudiant

Début : 2025-10-02T12:00:00 – 2025-10-02T13:00:00

Fin : 2025-10-02T12:00:00 – 2025-10-02T13:00:00

Dans le but de faire découvrir les alternatives végétariennes et de lever les freins de l’inconnu pour certain.e.s étudiant.e.s, nous organisons des dégustations gratuites dans les files d’attente.

Restaurant universitaire Puvis lyon Lyon Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dégustation gratuite dans les files d’attente