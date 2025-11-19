Dégustation Vendange du Haut Quineleu Les Jardins d’Arcadie Rennes Mercredi 19 novembre, 18h45 Ille-et-Vilaine

On vous l’a promis, il arrive ! Le Haut-Quineleu nouveau 2025 est bientôt prêt pour sa dégustation le 19 novembre prochain !

contact@rennes-jardin.bzh

Les Jardins d’Arcadie 27 rue Sully-Prudhomme – 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35200 Ille-et-Vilaine