Dégustation Vendange du Haut Quineleu Les Jardins d’Arcadie Rennes Mercredi 19 novembre, 18h45 Ille-et-Vilaine
On vous l’a promis, il arrive ! Le Haut-Quineleu nouveau 2025 est bientôt prêt pour sa dégustation le 19 novembre prochain !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-19T18:45:00.000+01:00
Fin : 2025-11-19T20:00:00.000+01:00
contact@rennes-jardin.bzh
Les Jardins d’Arcadie 27 rue Sully-Prudhomme – 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35200 Ille-et-Vilaine