Moëlan-sur-Mer

Dégustation-vente de vin bio

Salle Anne Follézou Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

En présence des vignerons, dégustation-vente de vin bio AOC Montlouis sur Loire au profit des actions des partenaires de l’association Morgane, enseignants qui pratiquent la pédagogie Freinet au Sénégal. .

Salle Anne Follézou Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 88 03 11 60

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English :

L’événement Dégustation-vente de vin bio Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS