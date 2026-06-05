Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dégustation-vente de vin bio Moëlan-sur-Mer

Dégustation-vente de vin bio Moëlan-sur-Mer samedi 6 juin 2026.

Adresse : Salle Anne Follézou

Ville : 29350 Moëlan-sur-Mer

Département : Finistère

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Moëlan-sur-Mer

Dégustation-vente de vin bio

Salle Anne Follézou Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

En présence des vignerons, dégustation-vente de vin bio AOC Montlouis sur Loire au profit des actions des partenaires de l’association Morgane, enseignants qui pratiquent la pédagogie Freinet au Sénégal.   .

Salle Anne Follézou Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 88 03 11 60 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Dégustation-vente de vin bio Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS

À voir aussi à Moëlan-sur-Mer (Finistère)