Dégustation-vente de vin bio Moëlan-sur-Mer
Dégustation-vente de vin bio Moëlan-sur-Mer samedi 6 juin 2026.
Moëlan-sur-Mer
Dégustation-vente de vin bio
Salle Anne Follézou Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
En présence des vignerons, dégustation-vente de vin bio AOC Montlouis sur Loire au profit des actions des partenaires de l’association Morgane, enseignants qui pratiquent la pédagogie Freinet au Sénégal. .
Salle Anne Follézou Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 88 03 11 60
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English :
L’événement Dégustation-vente de vin bio Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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