Dégustation vente de vin de Chinon Rue du Collège Loudun

Dégustation vente de vin de Chinon

Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Les Ares de Loire

Les itinéraires de création de nos vins sont respectueux de l’environnement, du climat, des terroirs, des ceps et du raisin. Ils seront ajustés de millésime en millésime pour mettre en valeur les cépages Cabernet Franc et Chenin en tenant compte des conditions météorologiques de l’année.

Remettre en œuvre les gestes ancestraux des vignerons est le défi ; prendre le temps de ne pas brusquer la nature dans la vigne et dans la cave est la règle.

5 € de participation svp .

Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine

