Dégustation-vente Ferme des Eschourdes Office de Tourisme Dax

Dax

Dégustation-vente Ferme des Eschourdes

Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 15:00:00

fin : 2026-05-21 17:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Découvrez les produits de la ferme des Eschourdes le canard sous toutes ses formes, du porc noir, du poulet…

Découvrez les produits de la ferme des Eschourdes le canard sous toutes ses formes, du porc noir, du poulet… .

Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Dégustation-vente Ferme des Eschourdes

Discover the products of the Eschourdes farm: duck in all its forms, black pork, chicken…

L’événement Dégustation-vente Ferme des Eschourdes Dax a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Grand Dax