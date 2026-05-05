Dégustation-vente Ferme des Eschourdes Office de Tourisme Dax
Dégustation-vente Ferme des Eschourdes Office de Tourisme Dax mardi 26 mai 2026.
Dax
Dégustation-vente Ferme des Eschourdes
Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 15:00:00
fin : 2026-05-26 17:30:00
Date(s) :
2026-05-26
Découvrez les produits de la ferme des Eschourdes le canard sous toutes ses formes, du porc noir, du poulet…
Découvrez les produits de la ferme des Eschourdes le canard sous toutes ses formes, du porc noir, du poulet… .
Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Dégustation-vente Ferme des Eschourdes
Discover the products of the Eschourdes farm: duck in all its forms, black pork, chicken…
L’événement Dégustation-vente Ferme des Eschourdes Dax a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Grand Dax