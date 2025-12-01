Dégustation verticale à La Grande Vignolle Turquant

Dégustation verticale à La Grande Vignolle Turquant jeudi 18 décembre 2025.

Dégustation verticale à La Grande Vignolle

Route de Montsoreau Turquant Maine-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 18:30:00

fin : 2025-12-18 20:30:00

Date(s) :

2025-12-18

Vivez une expérience œnologique rare au cœur des troglodytes de La Grande Vignolle avec une dégustation verticale exceptionnelle.

Pour accompagner ce moment privilégié, un assortiment de fromages et de charcuteries artisanales vous sera proposé, en parfait accord avec les vins dégustés.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 18 décembre 2025 de 18h30 à 20h30. .

Route de Montsoreau Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 90 84 grandevignolle@filliatreau.fr

English :

Enjoy a rare ?nological experience in the heart of the La Grande Vignolle troglodytes with an exceptional vertical tasting.

German :

Erleben Sie eine seltene ?nologische Erfahrung im Herzen der Troglodyten von La Grande Vignolle mit einer außergewöhnlichen vertikalen Weinprobe.

Italiano :

Godetevi un’esperienza rara nel cuore dei trogloditi de La Grande Vignolle con una degustazione verticale eccezionale.

Espanol :

Disfrute de una experiencia única en el corazón de los trogloditas de La Grande Vignolle con una degustación vertical excepcional.

L’événement Dégustation verticale à La Grande Vignolle Turquant a été mis à jour le 2025-10-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME