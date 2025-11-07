Dégustation verticale rue du château Royer
Dégustation verticale rue du château Royer vendredi 7 novembre 2025.
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2025-11-07 18:00:00
Soirée spéciale avant-première de nos journées portes ouvertes ! Pour les 10 ans de la reprise du domaine par Charles-Edouard DEBREUILLE, faites voyager vos papilles à travers les 10 millésimes vinifiés par Charles-Edouard. Cette dégustation verticale sera accompagnée de sa planche apéritive ! Un événement à ne pas rater !
Inscription obligatoire
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
rue du château Domaine Debreuille Royer 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 81 83 79 contact@domaine-debreuille.com
