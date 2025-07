Dégustation vieux millésimes Le Caveau à Auxey Auxey-Duresses

Dégustation vieux millésimes Le Caveau à Auxey Auxey-Duresses vendredi 11 juillet 2025.

Dégustation vieux millésimes

Le Caveau à Auxey 1 Rue du Dessous Auxey-Duresses Côte-d’Or

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 10:00:00

fin : 2025-07-31 18:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Il y a une dizaine d’années, nous avons mis en bouteille des cuvées conçues pour traverser le temps.

Aujourd’hui, elles sont prêtes à être redécouvertes.

Nous vous proposons une dégustation rare, où chaque vin raconte le travail du vigneron, la mémoire du millésime, et la richesse de l’évolution en bouteille.

Bien plus qu’une simple dégustation, c’est une expérience autour du temps et du vin comprendre comment les arômes se transforment, comment la texture s’affine, comment la complexité s’installe.

Au programme :

– Une sélection de cuvées vieillies près de 10 ans

– Une dégustation guidée et commentée au caveau

– Une plongée dans l’histoire du domaine et de ces millésimes patiemment gardés

Grands noms et grands Vins au rendez-vous ! .

Le Caveau à Auxey 1 Rue du Dessous Auxey-Duresses 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 54 30 52 contact@caveau-auxey.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Dégustation vieux millésimes Auxey-Duresses a été mis à jour le 2025-07-08 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1