Dégustation Vin Chocolat Fromage Route de Champagnole Hauteroche
Dégustation Vin Chocolat Fromage Route de Champagnole Hauteroche jeudi 30 avril 2026.
Dégustation Vin Chocolat Fromage
Route de Champagnole Maison Du Vigneron Hauteroche Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Laissez-vous tenter par notre dégustation de plusieurs vins en accord avec des fromages ainsi que des chocolats.
Des accords surprenants et emblématiques qui sublimeront le savoir-faire de chaque région.
Bénéficiez également d’une offre exclusive sur les vins dégustés. .
Route de Champagnole Maison Du Vigneron Hauteroche 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 61 35 anne-claire.crestanello@maisonduvigneron.fr
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English : Dégustation Vin Chocolat Fromage
L’événement Dégustation Vin Chocolat Fromage Hauteroche a été mis à jour le 2026-03-26 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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