Dégustation Vin Chocolat Fromage Route de Champagnole Hauteroche

Dégustation Vin Chocolat Fromage

Route de Champagnole Maison Du Vigneron Hauteroche Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Laissez-vous tenter par notre dégustation de plusieurs vins en accord avec des fromages ainsi que des chocolats.

Des accords surprenants et emblématiques qui sublimeront le savoir-faire de chaque région.

Bénéficiez également d’une offre exclusive sur les vins dégustés. .

Route de Champagnole Maison Du Vigneron Hauteroche 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 61 35 anne-claire.crestanello@maisonduvigneron.fr

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English : Dégustation Vin Chocolat Fromage

L’événement Dégustation Vin Chocolat Fromage Hauteroche a été mis à jour le 2026-03-26 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)