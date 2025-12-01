Dégustation Vin & Fromage Solstice Cave Beaune

Dégustation Vin & Fromage

Solstice Cave 29 Boulevard Clemenceau Beaune Côte-d’Or

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Début : 2025-12-11 19:00:00

À l’approche des fêtes, votre bar invite les amateurs de saveurs authentiques à participer à une soirée chaleureuse placée sous le signe du goût et de la découverte.

Nous vous proposons une dégustation exceptionnelle de 4 vins soigneusement sélectionnés, associés à 4 fromages artisanaux pour un voyage gustatif unique.

Chaque accord a été pensé pour mettre en valeur les arômes, la texture et l’histoire de nos produits. .

Solstice Cave 29 Boulevard Clemenceau Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 67 06 80 cave@solstice-beaune.com

