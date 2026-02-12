Dégustation Vin Nat’ et repas vigneron SCIC Nouveau Monastere Sainte-Croix
Dégustation Vin Nat’ et repas vigneron SCIC Nouveau Monastere Sainte-Croix dimanche 1 mars 2026.
Dégustation Vin Nat’ et repas vigneron
SCIC Nouveau Monastere 54 place de l’Église Temple Sainte-Croix Drôme
Tarif : 3 – 3 – 30 EUR
3 €uros la dégustation et 30 € repas + dégustation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 11:00:00
fin : 2026-03-01 15:30:00
Date(s) :
2026-03-01
Démarrez la saison par un repas vigneron … VOUS DEGUSTEZ ? Réservation vivement conseillée.
SCIC Nouveau Monastere 54 place de l’Église Temple Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 44 23 97 contact@le-monastere.org
English :
Start the season with a winemaker’s meal… WOULD YOU LIKE TO TASTE? Reservations highly recommended.
L’événement Dégustation Vin Nat’ et repas vigneron Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme du Pays Diois