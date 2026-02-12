Dégustation Vin Nat’ et repas vigneron SCIC Nouveau Monastere Sainte-Croix

Dégustation Vin Nat’ et repas vigneron

SCIC Nouveau Monastere 54 place de l’Église Temple Sainte-Croix Drôme

Tarif : 3 – 3 – 30 EUR

3 €uros la dégustation et 30 € repas + dégustation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 11:00:00

fin : 2026-03-01 15:30:00

2026-03-01

Démarrez la saison par un repas vigneron … VOUS DEGUSTEZ ? Réservation vivement conseillée.

SCIC Nouveau Monastere 54 place de l’Église Temple Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 44 23 97 contact@le-monastere.org

English :

Start the season with a winemaker’s meal… WOULD YOU LIKE TO TASTE? Reservations highly recommended.

L’événement Dégustation Vin Nat’ et repas vigneron Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme du Pays Diois