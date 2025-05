Dégustation vins coquillages & crustacés – RN7 Châteauneuf-le-Rouge, 7 juin 2025 11:30, Châteauneuf-le-Rouge.

Bouches-du-Rhône

Dégustation vins coquillages & crustacés Samedi 7 juin 2025 de 11h30 à 13h30. RN7 Caveau du Château de la Galinière Châteauneuf-le-Rouge Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-07 11:30:00

fin : 2025-06-07 13:30:00

2025-06-07

Dès le 31 mai, retrouvez-nous tous les samedis midi de juin à août pour une expérience gourmande au cœur de notre domaine viticole !

Au programme

✨ Coquillages et crustacés frais & cuisinés

✨ Dégustation de nos vins

✨ Vue imprenable depuis la terrasse



À partir du 31 mai & tous les samedis de l’été

Sur réservation uniquement



Un rendez-vous estival à ne pas manquer ! .

RN7 Caveau du Château de la Galinière

Châteauneuf-le-Rouge 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 78 68 97 lucie.bellanger@chateaudelagaliniere.com

English :

From May 31st, join us every Saturday lunchtime from June to August for a gourmet experience at the heart of our winery!

German :

Ab dem 31. Mai finden Sie uns von Juni bis August jeden Samstagmittag für ein Gourmet-Erlebnis im Herzen unseres Weinguts!

Italiano :

Dal 31 maggio, unitevi a noi ogni sabato a pranzo da giugno ad agosto per un’esperienza gourmet nel cuore della nostra tenuta vinicola!

Espanol :

A partir del 31 de mayo, únase a nosotros todos los sábados al mediodía de junio a agosto para vivir una experiencia gastronómica en el corazón de nuestra finca vinícola

