Dégustation vins du Jura & fromages Fruitière 1900 Thoiria
vendredi 7 août 2026 · Fruitière 1900 · Thoiria
Informations pratiques
Thoiria
Dégustation vins du Jura & fromages
Fruitière 1900 25 Grande Rue Thoiria Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 15:30:00
fin : 2026-08-07 18:30:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Tout l’été, retrouvez-nous à la Fruitière 1900 !
Chaque vendredi, le Domaine Baud Génération 9 vous donne rendez-vous à Thoiria pour vous faire découvrir les vins du Jura dans une ambiance conviviale.
Dégustation, échanges et bonne humeur sont au programme !
Fruitière 1900 Thoiria
Tous les vendredis de l’été
Venez goûter le Jura… et partager un bon moment avec nous ! .
Fruitière 1900 25 Grande Rue Thoiria 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 31 41 caveau@domainebaud.fr
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English : Dégustation vins du Jura & fromages
L’événement Dégustation vins du Jura & fromages Thoiria a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE INTERPROFESSIONNEL DES VINS DU JURA