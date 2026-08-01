Dégustation vins du Jura & fromages Fruitière 1900 Thoiria

Informations pratiques

Thoiria

Dégustation vins du Jura & fromages

Fruitière 1900 25 Grande Rue Thoiria Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 15:30:00

fin : 2026-08-07 18:30:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Tout l’été, retrouvez-nous à la Fruitière 1900 !

Chaque vendredi, le Domaine Baud Génération 9 vous donne rendez-vous à Thoiria pour vous faire découvrir les vins du Jura dans une ambiance conviviale.

Dégustation, échanges et bonne humeur sont au programme !

Fruitière 1900 Thoiria

Tous les vendredis de l’été

Venez goûter le Jura… et partager un bon moment avec nous ! .

Fruitière 1900 25 Grande Rue Thoiria 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 31 41 caveau@domainebaud.fr

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English : Dégustation vins du Jura & fromages

L’événement Dégustation vins du Jura & fromages Thoiria a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE INTERPROFESSIONNEL DES VINS DU JURA