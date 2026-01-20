Dégustation vins et caviar au Cha’bernet Montendre

Dégustation vins et caviar au Cha’bernet

8 place des Halles Montendre Charente-Maritime

Début : 2026-02-07 18:00:00

fin : 2026-02-07 20:00:00

2026-02-07

Venez découvrir les richesses de notre terroir.

Merci de nous confirmer votre présence

8 place des Halles Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 47 28 92 chaabernet@gmail.com

English :

Come and discover the riches of our terroir.

Please confirm your attendance

