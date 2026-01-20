Dégustation vins et caviar au Cha’bernet Montendre
Dégustation vins et caviar au Cha’bernet Montendre samedi 7 février 2026.
Dégustation vins et caviar au Cha’bernet
8 place des Halles Montendre Charente-Maritime
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-02-07 18:00:00
fin : 2026-02-07 20:00:00
2026-02-07
Venez découvrir les richesses de notre terroir.
Merci de nous confirmer votre présence
.
8 place des Halles Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 47 28 92 chaabernet@gmail.com
English :
Come and discover the riches of our terroir.
Please confirm your attendance
