Dégustation vins et fromages Scherwiller
Dégustation vins et fromages Scherwiller jeudi 28 août 2025.
Dégustation vins et fromages
50 rue de Dambach Scherwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-08-28 18:30:00
fin : 2025-08-28 23:30:00
Date(s) :
2025-08-28
Soirée dégustation avec accord mets et vins au domaine Achillée places limitées.
Nous avons le plaisir de vous inviter à une soirée gourmande et conviviale, dédiée aux alliances entre vins et fromages !
Venez explorer un éventail de saveurs au cours de cette dégustation où nos vins seront mis à l’honneur aux côtés d’une sélection de fromages affinés.
Ce sera l’occasion idéale d’apprendre à marier les arômes, de découvrir de nouvelles harmonies gustatives et de partager un moment de pure convivialité.
Un met sublimé par un vin.
Le nombre de places est limité. .
50 rue de Dambach Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 9 71 34 32 25 contact@achillee.alsace
English :
Wine tasting evening at Domaine Achillée limited seating.
German :
Verkostungsabend mit Abstimmung von Speisen und Weinen in der Domaine Achillée begrenzte Plätze.
Italiano :
Serata di degustazione enogastronomica presso il Domaine Achillée i posti sono limitati.
Espanol :
Velada de degustación de vinos y gastronomía en Domaine Achillée plazas limitadas.
L’événement Dégustation vins et fromages Scherwiller a été mis à jour le 2025-08-22 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme