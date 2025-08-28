Dégustation vins et fromages Scherwiller

Soirée dégustation avec accord mets et vins au domaine Achillée places limitées.

Nous avons le plaisir de vous inviter à une soirée gourmande et conviviale, dédiée aux alliances entre vins et fromages !



Venez explorer un éventail de saveurs au cours de cette dégustation où nos vins seront mis à l’honneur aux côtés d’une sélection de fromages affinés.



Ce sera l’occasion idéale d’apprendre à marier les arômes, de découvrir de nouvelles harmonies gustatives et de partager un moment de pure convivialité.

Un met sublimé par un vin.

Le nombre de places est limité. .

50 rue de Dambach Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 9 71 34 32 25 contact@achillee.alsace

English :

Wine tasting evening at Domaine Achillée limited seating.

German :

Verkostungsabend mit Abstimmung von Speisen und Weinen in der Domaine Achillée begrenzte Plätze.

Italiano :

Serata di degustazione enogastronomica presso il Domaine Achillée i posti sono limitati.

Espanol :

Velada de degustación de vinos y gastronomía en Domaine Achillée plazas limitadas.

