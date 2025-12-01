Dégustation vins et huîtres Scherwiller

Dégustation vins et huîtres

50 rue de Dambach Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-19 18:30:00

fin : 2025-12-19 21:00:00

Date(s) :

2025-12-19 2025-12-20

Soirée dégustation avec accord mets et vins dans un cadre convivial et chaleureux

Nous vous convions à deux soirées exceptionnelles où l’iode rencontre la droiture et l’élégance de nos vins !



Laissez vous tenter par des huîtres de qualité soigneusement sélectionnées, qui s’uniront à merveille à la tension minérale et à la vivacité de nos cuvées. Nous vous proposons les huîtres naturelles et biologiques de Listrec, à déguster sur place ou à emporter, avec différents calibres et formules adaptées à toutes les envies.



Pendant ces jours festifs, venez savourer en famille, entre amis, des huîtres directement au domaine, accompagnées d’un verre de vin, dans une ambiance chaleureuse avec ouverture prolongée de notre caveau jusqu’à 21 heures pour profiter pleinement de ce moment.



C’est le rendez-vous incontournable pour un apéro de fin d’année gourmand et convivial !



Réservation conseillée. .

50 rue de Dambach Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 9 71 34 32 25 contact@achillee.alsace

English :

Evening tasting with food and wine pairing in a warm and friendly atmosphere

