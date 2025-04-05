Dégustation vins: grands crus et vieux millésimes Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid
Vins Marcon Vins Marcon – Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Début : Samedi 2025-04-05
fin : 2025-09-20
2025-04-05 2025-06-21 2025-09-20
17h On ouvre notre cave privée pour l’occasion. Amateurs, gourmets et tous ceux qui ont soif de curiosité, cet atelier est fait pour vous ! 50€
English :
5pm We open our private cellar for the occasion. Amateurs, gourmets and anyone with a thirst for curiosity, this workshop is for you! 50?
German :
17:00 Uhr Wir öffnen für diesen Anlass unseren privaten Weinkeller. Weinliebhaber, Feinschmecker und alle, die neugierig sind, sind bei diesem Workshop genau richtig! 50?
Italiano :
ore 17.00 Per l’occasione apriamo la nostra cantina privata. Appassionati, buongustai e chiunque abbia sete di curiosità, questo workshop è per voi! 50?
Espanol :
17:00 Abrimos nuestra bodega privada para la ocasión. Entusiastas, gourmets y cualquier persona con sed de curiosidad, ¡este taller es para ti! 50?
