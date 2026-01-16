Dégustation vins: grands crus et vieux millésimes Saint-Bonnet-le-Froid
Dégustation vins: grands crus et vieux millésimes Saint-Bonnet-le-Froid samedi 7 février 2026.
Dégustation vins: grands crus et vieux millésimes
Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 11:00:00
fin : 2026-02-07 12:30:00
Date(s) :
2026-02-07 2026-04-18
11h On ouvre notre cave privée pour l’occasion. Amateurs, gourmets et tous ceux qui ont soif de curiosité, cet atelier est fait pour vous ! 50€, sur réservation.
.
Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64 contact@vinsmarcon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
11am We open our private cellar for the occasion. Amateurs, gourmets and anyone with a thirst for curiosity, this workshop is for you! 50? upon reservation.
L’événement Dégustation vins: grands crus et vieux millésimes Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-01-16 par Haut Pays du Velay Tourisme