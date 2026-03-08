DEGUSTATION VINS & TAPAS AU DOMAINE BISCONTE Saint-Génis-des-Fontaines

DEGUSTATION VINS & TAPAS AU DOMAINE BISCONTE

Chemin du Salitar Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales

Début : Samedi 2026-04-06 18:30:00

fin : 2026-08-10 20:00:00

2026-04-06 2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27 2026-05-04 2026-05-11 2026-05-18 2026-05-25 2026-06-01 2026-06-08 2026-06-15 2026-06-22 2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10

Dégustation des vins et tapas avec des produits locaux, chaque lundi du 6 avril au 10 août.

Une belle occasion d’échanger avec les vignerons, de mieux comprendre leur travail et de savourer des cuvées issues des terroirs des Albères, dans une ambiance simple et chaleureuse. Sur inscription uniquement.

Chemin du Salitar Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

Wine tasting and tapas with local produce, every Monday from April 6 to August 10.

A great opportunity to talk to the winemakers, gain a better understanding of their work, and enjoy vintages from the terroirs of the Albères, in a simple, warm atmosphere. Registration required.

