Dégustation vivante sirop de plantes, kéfir & ginger beer. Châtellerault
Dégustation vivante sirop de plantes, kéfir & ginger beer. Châtellerault samedi 4 avril 2026.
Dégustation vivante sirop de plantes, kéfir & ginger beer.
1 place Sainte Catherine – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Venez rencontrer deux jeunes producteurs passionnés, Charles et Cindy, qui partagent une même vision celle d’une agriculture créative, locale et savoureuse. Réunis à l’Office de Tourisme, ils vous invitent à une dégustation conviviale et rafraîchissante. Charles vous fera découvrir ses kéfirs pétillants et son ginger beer maison, des boissons vivantes aux bienfaits naturels. Cindy, herboriste gourmande, vous proposera ses sirops et gelées de plantes, des créations subtiles et désaltérantes, parfaites pour sublimer vos cocktails ou simplement à déguster fraîches. .
1 place Sainte Catherine – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr
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English : Dégustation vivante sirop de plantes, kéfir & ginger beer.
L’événement Dégustation vivante sirop de plantes, kéfir & ginger beer. Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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