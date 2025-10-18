Dégustation XXL au Domaine de Suriane Saint-Chamas

Dégustation XXL au Domaine de Suriane Saint-Chamas samedi 18 octobre 2025.

Dégustation XXL au Domaine de Suriane

Samedi 18 octobre 2025 de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30. 5600 chemin départemental 10 Saint-Chamas Bouches-du-Rhône

Dégustation géante.

Venez déguster toutes les cuvées du domaine accompagnées d’accords gourmands animée par la vigneronne du domaine. Dégustation des huiles d’olive de la propriété également. .

5600 chemin départemental 10 Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 32 09 96 70

English :

Giant tasting.

German :

Riesige Verkostung.

Italiano :

Degustazione gigante.

Espanol :

Degustación de gigantes.

