Samedi 18 octobre 2025 de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30. 5600 chemin départemental 10 Saint-Chamas Bouches-du-Rhône
Dégustation géante.
Venez déguster toutes les cuvées du domaine accompagnées d’accords gourmands animée par la vigneronne du domaine. Dégustation des huiles d’olive de la propriété également. .
5600 chemin départemental 10 Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 32 09 96 70
English :
Giant tasting.
German :
Riesige Verkostung.
Italiano :
Degustazione gigante.
Espanol :
Degustación de gigantes.
L’événement Dégustation XXL au Domaine de Suriane Saint-Chamas a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de Saint Chamas