DÉGUSTATIONS À LA MAISON DU SOMMELIER Langres
DÉGUSTATIONS À LA MAISON DU SOMMELIER Langres jeudi 4 décembre 2025.
DÉGUSTATIONS À LA MAISON DU SOMMELIER
LA MAISON DU SOMMELIER Langres Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-04 2025-12-05
Tout public
La Maison du Sommelier propose deux dégustations* gratuites ce 4 et 5 décembre.
Le 4 décembre de 16h à 20h l’instant Saint-Emilion Pomerol Fronsac,
Rencontre avec Delphine GUILLAUME
Château Bel Chouteau
Lussac Saint-Emilion
Château La Duchesse
Lalande de Pomerol et
Montagne Saint-Emilion
Le 5 décembre de 17h à 20h La Maison du Sommelier accueille le Champagne de Barfontarc
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
LA MAISON DU SOMMELIER Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 02 99 contact.gduvin@gmail.com
English :
L’événement DÉGUSTATIONS À LA MAISON DU SOMMELIER Langres a été mis à jour le 2025-11-29 par Antenne du Pays de Langres