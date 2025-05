DÉGUSTATIONS À L’ESPACE VIN – Saint-Chinian, 8 juin 2025 07:00, Saint-Chinian.

Hérault

DÉGUSTATIONS À L’ESPACE VIN 8 avenue de Béziers Saint-Chinian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-08

2025-06-15

Animation à l’espace Vins pour le mois de juin

Dimanche 8 juin Domaine des Pradesl/Quartironi

Dégustation gratuite toute la journée, présence de Guilhem Quartironi, le vigneron de 10h à 12h30 entrée libre

Dimanche 15 juin Préparez la fête des pères avec la Côte des Pères !

Dégustation gratuite toute la journée, présence du vigneron, Frédéric Cauquil de 10h à 12h30 entrée libre

.

8 avenue de Béziers

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 23 18

English :

Activities at Espace Vins for the month of June

Sunday June 8: Domaine des Pradesl/Quartironi

Free wine tasting all day, with winemaker Guilhem Quartironi from 10am to 12:30pm free admission

Sunday June 15: Prepare for Father’s Day with Côte des Pères!

Free tasting all day, with winemaker Frédéric Cauquil from 10am to 12:30pm free admission

German :

Animation im Espace Vins für den Monat Juni

Sonntag, 8. Juni: Domaine des Pradesl/Quartironi

Kostenlose Weinprobe den ganzen Tag, Anwesenheit von Guilhem Quartironi, dem Winzer von 10 bis 12.30 Uhr freier Eintritt

Sonntag, 15. Juni: Bereiten Sie den Vatertag mit La Côte des Pères vor!

Kostenlose Weinprobe den ganzen Tag, Anwesenheit des Winzers, Frédéric Cauquil von 10 bis 12.30 Uhr freier Eintritt

Italiano :

Attività all’Espace Vins a giugno

Domenica 8 giugno: Domaine des Pradesl/Quartironi

Degustazione gratuita di vini per tutto il giorno, con Guilhem Quartironi, l’enologo, dalle 10.00 alle 12.30 ingresso gratuito

Domenica 15 giugno: preparatevi alla festa del papà con Côte des Pères!

Degustazione gratuita tutto il giorno con l’enologo Frédéric Cauquil, dalle 10.00 alle 12.30 ingresso libero

Espanol :

Actividades en el Espace Vins en junio

Domingo 8 de junio: Domaine des Pradesl/Quartironi

Degustación gratuita de vinos durante todo el día, con Guilhem Quartironi, el enólogo, de 10:00 a 12:30 entrada gratuita

Domingo 15 de junio: ¡Prepárese para el Día del Padre con Côte des Pères!

Degustación gratuita durante todo el día, con Frédéric Cauquil, enólogo, de 10:00 a 12:30 h entrada gratuita

L’événement DÉGUSTATIONS À L’ESPACE VIN Saint-Chinian a été mis à jour le 2025-05-17 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN