DÉGUSTATIONS À L’ESPACE VIN Saint-Chinian
DÉGUSTATIONS À L’ESPACE VIN Saint-Chinian vendredi 3 avril 2026.
DÉGUSTATIONS À L’ESPACE VIN
8 avenue de Béziers Saint-Chinian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-03
Retrouvez des domaines présents à l’espace vin pour une dégustation conviviale
Retrouvez des domaines présents à l’espace vin pour une dégustation conviviale et gratuite.
Samedi 4 Avril: 10h00-18h30
Animation vigneronne gratuite en présence de Rémy du Domaine des Soulié
Atelier sur plusieurs millésimes de la cuvée La Chapelle St Pierre rouge
Dimanche 5 Avril: 10h00-18h30
Animation vigneronne gratuite en présence de Xavier du Mas de Cynanque
Atelier sur plusieurs millésimes de la cuvée Amicytia .
8 avenue de Béziers Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 23 18
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English :
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L’événement DÉGUSTATIONS À L’ESPACE VIN Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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