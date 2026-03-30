DÉGUSTATIONS À L’ESPACE VIN

8 avenue de Béziers Saint-Chinian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-03

Retrouvez des domaines présents à l’espace vin pour une dégustation conviviale

Retrouvez des domaines présents à l’espace vin pour une dégustation conviviale et gratuite.

Samedi 4 Avril: 10h00-18h30

Animation vigneronne gratuite en présence de Rémy du Domaine des Soulié

Atelier sur plusieurs millésimes de la cuvée La Chapelle St Pierre rouge

Dimanche 5 Avril: 10h00-18h30

Animation vigneronne gratuite en présence de Xavier du Mas de Cynanque

Atelier sur plusieurs millésimes de la cuvée Amicytia .

8 avenue de Béziers Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 23 18

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English :

Join some of our wineries for a convivial wine tasting

L’événement DÉGUSTATIONS À L’ESPACE VIN Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN