Dégustations au sommet de la tour Tour de Termes Termes-d’Armagnac

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 18:30:00

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-30

Partage d’une émotion confidentielle !

Donnez vous la chance de vivre une expérience en toute intimité. Faite partie des 20 personnes qui vivront l’enchantement des dégustations au sommet.

18h30 avantage d’une visite de la tour privilégiée,

20h30 apogée dégustation au sommet accord met/vin différent chaque soir, suivi d’un instant contemplatif du coucher du soleil sur la vallée de l’Adour.

Trois soirées au choix mettant à l’honneur différents mets :

● Mercredi 16 juillet Charcuterie de Porc noir Gascon (Elevage de Larroche Pierre Matayron)

● Mercredi 30 juillet Grillades de Charolais (Elevage de Jean-Pascal Laffite)

● Mercredi 13 août Esturgeon et caviar (les Esturgeons de l’Adour)

⚠️ Réservation obligatoire.

Même en dehors des animations, le site reste ouvert tous les jours de 14h à 18h, sauf le mardi, clôture de la billetterie à 17h.

Tour de Termes TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 25 12 tourdetermes@orange.fr

English :

Sharing a confidential emotion!

Give yourself the chance to live an intimate experience. Be part of the 20 people who will experience the enchantment of summit tastings.

6.30pm: enjoy a privileged tour of the tower,

8:30 p.m.: culminate in a wine tasting at the summit, with a different wine pairing each evening, followed by a contemplative moment as the sun sets over the Adour valley.

A choice of three evenings featuring different dishes:

? Wednesday July 16: Charcuterie de Porc noir Gascon (Elevage de Larroche Pierre Matayron)

? Wednesday July 30: Charolais grilled meats (Elevage de Jean-Pascal Laffite)

? Wednesday August 13: Sturgeon and caviar (Les Esturgeons de l’Adour)

?? Reservations required.

The site remains open every day from 2pm to 6pm, except Tuesdays, when ticket sales close at 5pm.

German :

Teilen einer vertraulichen Emotion!

Geben Sie sich die Chance, eine Erfahrung in absoluter Privatsphäre zu machen. Gehören Sie zu den 20 Personen, die den Zauber der Gipfelverkostungen erleben werden.

18.30 Uhr: Vorteil einer privilegierten Turmbesichtigung,

20:30 Uhr: Höhepunkt der Verkostung auf dem Gipfel, bei der jeden Abend eine andere Kombination aus Wein und Speisen serviert wird, gefolgt von einem kontemplativen Moment des Sonnenuntergangs über dem Adour-Tal.

Drei Abende zur Auswahl, an denen verschiedene Gerichte geehrt werden:

? Mittwoch, 16. Juli: Wurstwaren vom schwarzen Gascogner Schwein (Elevage de Larroche Pierre Matayron)

? Mittwoch, 30. Juli: Charolais-Grillfleisch (Zuchtbetrieb von Jean-Pascal Laffite)

? Mittwoch, 13. August: Stör und Kaviar (Les Esturgeons de l’Adour)

?? Reservierungen sind erforderlich.

Auch außerhalb der Animationen ist die Anlage täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet, außer dienstags, der Kartenverkauf endet um 17 Uhr.

Italiano :

Condividere un’emozione confidenziale!

Regalatevi la possibilità di vivere un’esperienza intima. Siate una delle 20 persone che vivranno l’incanto della degustazione in vetta.

18.30: visita privilegiata della torre,

ore 20.30: il momento clou è la degustazione di vini in cima, con un abbinamento enogastronomico diverso ogni sera, seguita da un momento di contemplazione al tramonto sulla valle dell’Adour.

Tre serate a scelta con piatti diversi:

? Mercoledì 16 luglio: Salumi di maiale nero guascone (Elevage de Larroche Pierre Matayron)

? Mercoledì 30 luglio: carne Charolais alla griglia (azienda agricola Jean-Pascal Laffite)

? Mercoledì 13 agosto: storione e caviale (les Esturgeons de l’Adour)

?? Prenotazione obbligatoria.

Il sito rimane aperto tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.00, tranne il martedì, quando la vendita dei biglietti chiude alle 17.00.

Espanol :

Compartir una emoción confidencial

Dese la oportunidad de disfrutar de una experiencia íntima. Sea una de las 20 personas que vivirán el encanto de la degustación en la cumbre.

18.30 h: disfrute de una visita privilegiada a la torre,

20.30 h: el momento culminante es una degustación de vinos en la cima, con un maridaje diferente cada noche, seguida de un momento de contemplación mientras el sol se pone sobre el valle del Adour.

Tres veladas a elegir con platos diferentes:

? Miércoles 16 de julio: Charcutería de cerdo negro gascón (Elevage de Larroche Pierre Matayron)

? Miércoles 30 de julio: Carnes asadas de Charolais (de la granja Jean-Pascal Laffite)

? Miércoles 13 de agosto: Esturión y caviar (les Esturgeons de l’Adour)

?? Imprescindible reservar.

El recinto permanece abierto todos los días de 14:00 a 18:00, excepto los martes, cuando la venta de entradas se cierra a las 17:00.

