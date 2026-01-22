Dégustations au sommet de la tour

Tour de Termes TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac Gers

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 12:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Première dégustation hivernale au sommet la ronde du canard .

Cette édition hivernale marque une étape nouvelle, qui s’inscrit dans la continuité d’une aventure gastronomique initiée depuis plusieurs années, où le terroir gersois est mis à l’honneur dans un cadre spectaculaire.

Au centre de cette dégustation, une ronde des canards valorisant le savoir-faire des producteurs de la Ferme de Muriel à Saint-Mont. Des produits authentiques, issus d’un élevage passionné, qui racontent l’histoire et l’identité du territoire.

Avant cette première hivernale, les dégustations au sommet ont déjà permis de

faire découvrir de nombreux producteurs locaux du Gers, avec une volonté constante de valoriser l’excellence et la diversité du terroir porc noir Gascon, esturgeon de l’Adour, boeuf charolais, qui ont, au fil des éditions, marqué les participants.

L’esprit de ces rendez-vous reste inchangé découvrir le patrimoine culinaire et historique du territoire dans un moment hors du temps à 36m de hauteur avec vue à couper le souffle du belvédère avec vue à 360°.

Une promesse tenue, où la gastronomie devient un vecteur d’émotion, de partage et de transmission.

⚠️ Réservation obligatoire.

Même en dehors des animations, le site reste ouvert tous les jours de 14h à 18h, sauf le mardi, clôture de la billetterie à 17h.

.

Tour de Termes TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 25 12 tourdetermes@orange.fr

English :

First winter tasting at the ronde du canard summit.

This winter edition marks a new stage in the continuity of a gastronomic adventure initiated several years ago, in which the Gers region is given pride of place in a spectacular setting.

The centerpiece of the tasting is a round of ducks showcasing the expertise of the producers at Ferme de Muriel in Saint-Mont. Authentic products from passionate breeders, telling the story of the region?s history and identity.

Prior to this first winter event, tastings at the summit had already introduced

gers, with a constant desire to promote the excellence and diversity of the region: porc noir Gascon, Adour sturgeon, Charolais beef, all of which have left their mark on participants over the years.

The spirit of these events remains unchanged: discover the region?s culinary and historical heritage in a timeless experience at 36m above sea level, with breathtaking 360° views from the belvedere.

A promise kept, where gastronomy becomes a vector of emotion, sharing and transmission.

?? Reservations required.

The site remains open every day from 2pm to 6pm, except Tuesdays, when ticket sales close at 5pm.

