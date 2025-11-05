DÉGUSTATIONS CHÂTEAU CAPION À L’OFFICE DE TOURISME Montpellier

DÉGUSTATIONS CHÂTEAU CAPION À L’OFFICE DE TOURISME

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Venez découvrir nos domaines viticoles/distilleries partenaires les 04, 07, 12, 18, 21, 25,27 novembre ainsi que 02,05, 09, 12,16,19,22 décembre à l’accueil de l’Office de Tourisme Place de la Comédie !

De quoi vous donner des idées pour vos cadeaux et tables de Fêtes de fin d’année !

Présence des vignerons de 11h à 13h.

Notre conseiller en séjour Maixent prendra le relais de 14h à 16h.

Au programme du 16 décembre de 11h à 16h le Château Capion

Gratuit

*Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération .

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

Come and discover our partner wineries/distilleries on November 04, 07, 12, 18, 21, 25, 27 and December 02, 05, 09, 12, 16, 19, 22 at the Tourist Office reception on Place de la Comédie!

German :

Entdecken Sie unsere Partner-Weingüter/Destillerien am 04, 07, 12, 18, 21, 25,27 November sowie am 02, 05, 09, 12, 16, 19, 22 Dezember am Empfang des Office de Tourisme an der Place de la Comédie!

Italiano :

Venite a scoprire le nostre cantine/distillerie partner il 04, 07, 12, 18, 21, 25, 27 novembre e il 02, 05, 09, 12, 16, 19, 22 dicembre alla reception dell’Ufficio del Turismo in Place de la Comédie!

Espanol :

Venga a descubrir nuestras bodegas/destilerías asociadas los días 04, 07, 12, 18, 21, 25, 27 de noviembre y 02, 05, 09, 12, 16, 19, 22 de diciembre en la recepción de la Oficina de Turismo de la Place de la Comédie

