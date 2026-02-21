DÉGUSTATIONS CHÂTEAU COUJAN Montpellier

DÉGUSTATIONS CHÂTEAU COUJAN

Situé à Murviel-lès-Béziers, sur un terroir singulier d’îlot de corail fossilisé, le Château Coujan est une terre d’histoire habitée depuis l’époque romaine. Propriété de la famille Guy depuis 1868, le domaine continue d’écrire son récit avec une nouvelle page qui s’ouvre aujourd’hui.

Engagée très tôt dans une démarche respectueuse de l’environnement, Florence Guy a converti le vignoble à l’agriculture biologique dès 2008. Aujourd’hui, c’est aux côtés de sa fille Kenza qu’elle perpétue ce savoir-faire et cette vision durable. Ensemble, elles veillent sur cet écosystème unique où la vigne s’épanouit au milieu d’une biodiversité préservée et des célèbres paons du domaine.

Venez à la rencontre de Kenza pour découvrir l’âme et les cuvées de cette propriété familiale d’exception !

Rencontre et dégustation avec la vigneronne de 10h à 13h. Guillaume et Josselin prennent le relais de 13h à 19h30.

English :

Located in Murviel-lès-Béziers, on a singular terroir of fossilized coral islets, Château Coujan is a land of history, inhabited since Roman times. Owned by the Guy family since 1868, the estate continues to write its story with a new page opening today.

