Dégustations chez Galland Epicerie de Terroirs Amboise

Dégustations chez Galland Epicerie de Terroirs
27 Rue nationale Amboise Indre-et-Loire
Galland Epicerie de Terroirs à Amboise vous invite à déguster divers produits en novembre et décembre 2025.
Samedi 22 novembre les vins du château Coupe-Roses dans le Minvervois, en présence de la productrice Sarah Frissant
Samedi 29 novembre whiskies écossais de la distillerie Flatnose, en présence du producteur Donald
Samedi 6 décembre foie gras et pineau des Charentes de la Maison Lhéraud, en présence du producteur
Samedi 13 décembre champagne en présence du producteur Pierre Trichet
Samedi 20 décembre après-midi truffes noires de Richelieu, en présence du trufficulteur Hervé Lefort .
27 Rue nationale Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 14 79
English : Tastings at Galland Epicerie de Terroirs
Galland Epicerie de Terroirs in Amboise invites you to sample a variety of products in November and December 2025.
German :
Galland Epicerie de Terroirs in Amboise lädt Sie im November und Dezember 2025 zur Verkostung verschiedener Produkte ein.
Italiano :
La Galland Epicerie de Terroirs di Amboise vi invita a degustare una serie di prodotti nei mesi di novembre e dicembre 2025.
Espanol : Degustaciones en Galland Epicerie de Terroirs
Galland Epicerie de Terroirs en Amboise le invita a degustar diversos productos en noviembre y diciembre de 2025.
