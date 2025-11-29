Dégustations chez Galland Epicerie de Terroirs Amboise

Dégustations chez Galland Epicerie de Terroirs

Dégustations chez Galland Epicerie de Terroirs Amboise samedi 29 novembre 2025.

Dégustations chez Galland Epicerie de Terroirs

27 Rue nationale Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29

Date(s) :
2025-11-29 2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20

Galland Epicerie de Terroirs à Amboise vous invite à déguster divers produits en novembre et décembre 2025.
Galland Epicerie de Terroirs à Amboise vous invite à déguster divers produits

Samedi 22 novembre les vins du château Coupe-Roses dans le Minvervois, en présence de la productrice Sarah Frissant
Samedi 29 novembre whiskies écossais de la distillerie Flatnose, en présence du producteur Donald
Samedi 6 décembre foie gras et pineau des Charentes de la Maison Lhéraud, en présence du producteur
Samedi 13 décembre champagne en présence du producteur Pierre Trichet
Samedi 20 décembre après-midi truffes noires de Richelieu, en présence du trufficulteur Hervé Lefort   .

27 Rue nationale Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 14 79 

English : Tastings at Galland Epicerie de Terroirs

Galland Epicerie de Terroirs in Amboise invites you to sample a variety of products in November and December 2025.

German :

Galland Epicerie de Terroirs in Amboise lädt Sie im November und Dezember 2025 zur Verkostung verschiedener Produkte ein.

Italiano :

La Galland Epicerie de Terroirs di Amboise vi invita a degustare una serie di prodotti nei mesi di novembre e dicembre 2025.

Espanol : Degustaciones en Galland Epicerie de Terroirs

Galland Epicerie de Terroirs en Amboise le invita a degustar diversos productos en noviembre y diciembre de 2025.

