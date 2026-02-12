DÉGUSTATIONS CLOS DES REBOUSSIERS

7 Rue Marioge Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Créé en 2006 au cœur des terrasses du Larzac à Saint Jean de Fos.

Ici, la tradition viticole se transmet de génération en génération. Tristan a pris la relève de l’exploitation familiale, collaborant avec son grand-père Jean et son père Renaud .

Situé sur la commune de Cazeveille, à 300 mètres d’altitude, le Clos des Reboussiers s’étend sur 8,5 hectares de vignes nichées au cœur d’un environnement préservé. Ancien domaine viticole, il connaît un nouveau chapitre en 2019, lorsque Jean-Pierre Girard en reprend les rênes et lui donne son nom actuel.

Animé par une vision claire et exigeante, Jean-Pierre Girard s’attache à préserver l’identité des terroirs et à pérenniser la qualité des vins, en mettant en avant l’expression naturelle des sols et du climat. Aujourd’hui entièrement géré par lui, le Clos des Reboussiers produit des vins sincères, précis et élégants, reflets d’un travail minutieux et d’un profond respect du vignoble.

Rencontre et dégustation libre avec les vignerons de 10h00 à 13h00, Guillaume, Stéph et Josselin prennent le relais de 13h00 à 19h30

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à apprécier avec modération .

7 Rue Marioge Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 92 44 84 contact@cave-arceaux.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Created in 2006 in the heart of the Larzac terraces at Saint Jean de Fos.

Here, the winemaking tradition has been handed down from generation to generation. Tristan took over the family business, working with his grandfather Jean and his father Renaud .

L’événement DÉGUSTATIONS CLOS DES REBOUSSIERS Montpellier a été mis à jour le 2026-02-10 par 34 OT MONTPELLIER