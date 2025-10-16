Dégustations de bières Basilico Gannay-sur-Loire

Dégustations de bières Basilico Gannay-sur-Loire jeudi 16 octobre 2025.

Dégustations de bières

Basilico 47 rue de la Mairie Gannay-sur-Loire Allier

Début : 2025-10-16 18:15:00

fin : 2025-10-16

2025-10-16

Dégustation de bières bio et locales !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Basilico 47 rue de la Mairie Gannay-sur-Loire 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 07 92 05 basilico.gannay@gmail.com

English :

Organic and local beer tasting!

Alcohol abuse is dangerous for your health.

German :

Verkostung von Bio- und lokalen Bieren!

Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich.

Italiano :

Degustazione di birra biologica e locale!

L’abuso di alcol è pericoloso per la salute.

Espanol :

Degustación de cerveza ecológica y local

El abuso del alcohol es peligroso para la salud.

