Dégustations de bières Basilico Gannay-sur-Loire
Dégustations de bières Basilico Gannay-sur-Loire jeudi 16 octobre 2025.
Dégustations de bières
Basilico 47 rue de la Mairie Gannay-sur-Loire Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 18:15:00
fin : 2025-10-16
Date(s) :
2025-10-16
Dégustation de bières bio et locales !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
.
Basilico 47 rue de la Mairie Gannay-sur-Loire 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 07 92 05 basilico.gannay@gmail.com
English :
Organic and local beer tasting!
Alcohol abuse is dangerous for your health.
German :
Verkostung von Bio- und lokalen Bieren!
Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich.
Italiano :
Degustazione di birra biologica e locale!
L’abuso di alcol è pericoloso per la salute.
Espanol :
Degustación de cerveza ecológica y local
El abuso del alcohol es peligroso para la salud.
L’événement Dégustations de bières Gannay-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-09 par Office du tourisme de Moulins & sa région