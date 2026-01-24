Dégustations de fromages et vin chaud Fruitiere du Pays Grandvallier Saint-Laurent-en-Grandvaux

Dégustations de fromages et vin chaud

Fruitiere du Pays Grandvallier 36 rue de Genève Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 10:00:00

fin : 2026-02-26 12:30:00

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05

La Fruitière du Pays Grandvallier vous propose une dégustation de fromages, accompagnée d’un vin chaud, les jeudis des vacances d’hiver à partir de 10h.

Un chocolat chaud sera proposé aux enfants. .

Fruitiere du Pays Grandvallier 36 rue de Genève Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 15 65

