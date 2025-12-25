DÉGUSTATIONS DE VINS PÉTILLANTS À L’OFFICE DE TOURISME, Montpellier
DÉGUSTATIONS DE VINS PÉTILLANTS À L’OFFICE DE TOURISME, Montpellier vendredi 26 décembre 2025.
DÉGUSTATIONS DE VINS PÉTILLANTS À L’OFFICE DE TOURISME
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26
fin : 2025-12-26
Date(s) :
2025-12-26 2025-12-30
Venez déguster une sélection de vins pétillants pour les Fêtes à l’accueil de l’Office de Tourisme Place de la Comédie ! *
De quoi vous donner des idées pour vos cadeaux et tables festives !
Venez déguster une sélection de vins pétillants pour les Fêtes à l’accueil de l’Office de Tourisme Place de la Comédie ! *
De quoi vous donner des idées pour vos cadeaux et tables festives !
De 11h à 13h et de 14h à 16h.
Gratuit
*Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération .
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and taste a selection of festive sparkling wines at the Tourist Office reception on Place de la Comédie! *
You’ll find plenty of ideas for gifts and festive tables!
L’événement DÉGUSTATIONS DE VINS PÉTILLANTS À L’OFFICE DE TOURISME Montpellier a été mis à jour le 2025-12-22 par 34 OT MONTPELLIER