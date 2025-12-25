DÉGUSTATIONS DE VINS PÉTILLANTS À L’OFFICE DE TOURISME, Montpellier

DÉGUSTATIONS DE VINS PÉTILLANTS À L’OFFICE DE TOURISME

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-26 2025-12-30

Venez déguster une sélection de vins pétillants pour les Fêtes à l’accueil de l’Office de Tourisme Place de la Comédie ! *

De quoi vous donner des idées pour vos cadeaux et tables festives !

De 11h à 13h et de 14h à 16h.

Gratuit

*Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération .

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

Come and taste a selection of festive sparkling wines at the Tourist Office reception on Place de la Comédie! *

You’ll find plenty of ideas for gifts and festive tables!

