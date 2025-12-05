Dégustations d’huîtres et vente de sapin de Noël La Séauve-sur-Semène

Dégustations d’huîtres et vente de sapin de Noël

Place de l’église La Séauve-sur-Semène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 16:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

L’APE de l’école Arc-en-Ciel, en partenariat avec le Vival vous propose une dégustation d’huître sur place ou à emporter.

Snack et vin chaud sur place.

Sur réservation avant le 1er décembre.

.

Place de l’église La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 50 21 92

English :

The Arc-en-Ciel school’s APE, in partnership with the Vival, is offering an oyster tasting session on site or to take away.

Snacks and mulled wine on site.

Reservations required by December 1.

German :

Die Elternvereinigung der Arc-en-Ciel-Schule bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Vival eine Austernverkostung vor Ort oder zum Mitnehmen an.

Snacks und Glühwein vor Ort.

Auf Reservierung vor dem 1. Dezember.

Italiano :

L’Associazione dei genitori della scuola Arc-en-Ciel, in collaborazione con Vival, offre una degustazione di ostriche sul posto o da portare via.

Snack e vin brulé sono disponibili sul posto.

Si prega di prenotare entro il 1° dicembre.

Espanol :

La asociación de padres del colegio Arc-en-Ciel, en colaboración con Vival, propone una degustación de ostras in situ o para llevar.

Aperitivos y vino caliente disponibles in situ.

Se ruega reservar antes del 1 de diciembre.

