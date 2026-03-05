DÉGUSTATIONS DOMAINE CLAVEL Montpellier

DÉGUSTATIONS DOMAINE CLAVEL

7 Rue Marioge Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Samedi 7 Mars, rencontre vigneronne avec ANTOINE CLAVEL du DOMAINE CLAVEL

Domaine viticole situé à Assas, entièrement en agriculture Bio, au cours du temps le domaine Clavel s’est distingué par la qualité de ses vins, c est l’un des fleurons de l’AOP Pic St Loup.

En famille, ils travaillent un vignoble de 25ha, Antoine le fils et Estelle et Pierre les parents.

Ils aiment le mouvement perpétuel, signe de progression, d’évolution avec comme attache la terre, la vigne qui pousse dessus.

Rencontre et dégustation avec le vigneron de 10h à 13h. Guillaume, Steph et Josselin prennent le relais de 13h à 19h30.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à apprécier avec modération .

7 Rue Marioge Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 92 44 84 contact@cave-arceaux.com

English :

Saturday, March 7, meeting with ANTOINE CLAVEL from DOMAINE CLAVEL

Domaine Clavel is located in Assas, and is entirely organic. Over the years, it has distinguished itself by the quality of its wines, and is one of the jewels in the crown of the Pic St Loup PDO.

